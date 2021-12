L'exMaurizioha parlato alla stampa dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 della suacontro l', maturato al termine di un match dalle mille emozioni concluso solo al 100° minuto. Il tecnico non ha risparmiato una critica all'arbitro, ritenuto colpevole di non aver segnalato un fallo suprima di assegnare una punizione allo scadere ai bianconeri, che si sarebbe rivelata decisiva per la rimonta all'ultimo istante. "C'è rammarico per il pareggio subito nei minuti di recupero, anche perché Zaccagni era stato trattenuto per un braccio molto prima della punizione fischiata dall'arbitro a favore dell'Udinese", le dichiarazioni del tecnico. "La squadra è istintiva e umorale, sto cercando di portarla piano piano a ragionare, ma è palese che durante le partite abbiamo dei momenti illogici".