Finito il Mondiale di Milinkovic Savic, la Lazio, come riporta il, cercherà ora di trovare l'accordo per il prolungamento di contratto. Lotito dovrà fare presto una nuova offerta anche se il club biancoceleste non andrà sopra i 4 milioni di euro. Il centrocampista, ricordiamo, ha il contratto in scadenza nel 2024 e se non rinnovasse, aumenterebbero le chance della Juventus per un suo possibile arrivo a Torino.