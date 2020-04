Su Lazio Style Radio, il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ha parlato della ripresa del campionato: "Si riparte, anche se noi non ci siamo mai fermati. Abbiamo proseguito il lavoro da casa con tutto quello che c'era da fare di necessario. Siamo quasi in una clinica, nelle ultime settimane c’è stato un lavoro di grande sanificazione. Da questa mattina rientriamo con tanti pensieri per la testa. La situazione è difficile, c'è grande sofferenza in tutto il mondo, qualcuno aveva sottovalutato il problema. La Lazio è stata la prima società a mettere in sicurezza i suoi tesserati e dirigenti, il presidente ci ha detto subito di fermarci e non uscire di casa. Questo denota la grande attenzione che questa società ha per la sua famiglia di tesserati e dirigenti. Nessun giocatore è andato via, sono tutti rimasti a Roma e i nostri preparatori ci hanno spiegato, tramite delle interviste, come si stanno allenando durante la quarantena i giocatori".



CAMPIONATO - "È difficile parlarne, ma deve necessariamente terminare, chiaramente in totale sicurezza. Cercheremo di farlo per portare un po' di distrazione ai tifosi che ci ascoltano e volare col pensiero in quello che è stato il campionato finora. Approfitteremo di questa settimana per fare il punto e parlare di quello che potrà accadere. Abbiamo sentito varie ipotesi in queste settimane, quella di non finire il campionato sarebbe distruttiva per tutto il sistema calcio. Tutti i giocatori hanno grande voglia di riprendere il campionato. Le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo incupiscono, ma dentro tutti hanno la voglia di ripartire".