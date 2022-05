Tra poco più di 48 ore la Juventus ospiterà la Lazio in quella che sarà l'ultima sfida stagionale di fronte al proprio pubblico. Entrambe le squadre avranno delle motivazioni a vincere, con i biancocelesti che hanno necessariamente bisogno di punti per la qualificazione alla prossima Europa League e con i bianconeri che vorranno onorare al meglio l'addio di Giorgio Chiellini. Chi vorrà vincere sarà sicuramente Max Allegri, dato che di fronte a lui avrà quella che è stata la squadra sconfitta più volte dall'ex allenatore di Milan e Cagliari, vincendo addirittura 10 volte in 11 incontri.