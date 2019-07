La Lazio ha vinto oggi la seconda amichevole dall'inizio del ritiro estivo agli ordini di Simone Inzaghi, battendo per 18-0 la squadra dilettante Auronzo di Cadore. Non c'è storia nella sfida dominata dai biancocelesti, anche se tra loro non si è visto Sergej Milinkovic-Savic, che non ha preso parte alla partita. Semplice giornata di riposo per il centrocampista serbo oppure indizio di mercato per un futuro tra Juventus, Manchester United e Paris Saint-Germain? Intanto, Claudio Lotito non si smuove: Milinkovic vale 100 milioni di euro.