La Lazio di Sarri, con sorpresa di molti, è stata la miglior difesa di questo avvio di campionato fino a domenica 30 ottobre, quando ne ha presi tre in un colpo dalla Salernitana. Così è finita di un gol dietro la Juventus, che è l’attuale miglior difesa con solo 7 reti incassate. Dopodiché c’è stata la sconfitta di misura col Feyenoord (1-0) in Europa League, il derby vinto clamorosamente per quell’errore di Ibanez, e infine l’uno a zero col Monza di giovedì sera. Un po’ troppo faticando, è stato detto. Era tornato pure Immobile nel turno infrasettimanale, ma adesso pare proprio che non ce la faccia: ha sentito tirare la coscia durante la rifinitura ed è nuovamente out. Domenica sera non ci sarà. Al suo posto rivedremo allora Felipe Anderson, che è un po’ il nuovo falso nove di Sarri, il suo nuovo Mertens. In questa gallery proveremo ad analizzare una precisa debolezza emersa nonostante le ottime prestazioni difensive della linea di Sarri, quindi cercheremo di capire la funzione ricoperta dall’esterno brasiliano in queste ultime partite, ossia la mossa del Comandante per sostituire bomber Ciro. Ecco cosa potrà sfruttare la Juve di Allegri e a cosa dovrà fare attenzione.