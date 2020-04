1









La Juve stravede per Sergej Milinkovic-Savic. Non è una novità, il centrocampista della Lazio è quasi un’ossessione per dirigenza e staff tecnico bianconero. Nonostante questo, la priorità sul mercato per quel reparto resta Paul Pogba, per il quale si attende di capire se il Manchester United darà o meno il via libera alla cessione. Anche per questo, tornano a circolare voci sul Sergente biancoceleste.



LA PROMESSA - La Juve, secondo quanto riferito da calciomercato.com, è costantemente aggiornata sul futuro di Milinkovic. Il PSG in estate ci proverà con forza, ma soprattutto il presidente Lotito non ha alcuna intenzione di accettare contropartite in cambio del suo gioiello, e tantomeno si produrrà in particolari sconti, vista anche la stagione di altissimo livello del serbo. L’ultima promessa di Lotito, anzi, è di provare in ogni modo a resistere ad assalti nella prossima finestra di mercato per Sergej, non cederlo neanche quest’anno per goderselo in Champions League con la maglia della Lazio. VIGILI - Un messaggio arrivato chiaro e tondo alla Juve, che riflette: Pogba resta il primo desiderio, con tutti gli ostacoli del caso, ma ad oggi Milinkovic-Savic non è più semplice da prendere, se non per ingaggio, sensibilmente più basso. In ogni caso, tra PSG e Lotito, i bianconeri restano vigili, pronti ad affondare il colpo se dovesse cambiare qualcosa.