Dopo la rivelazione del Corriere della Sera che ha raccontato delle sfide tre contro tre dei giocatori della Lazio, vietate dal protocollo, il presidente Gravina ha dato mandato al Procuratore federale, Giuseppe Chinè, di rendere subito operativo il pool per sorvegliare gli allenamenti delle squadre nel rispetto delle norme. Da lunedì, 40 ispettori opereranno su tutto il territorio nazionali controllando che venga rispettato il protocollo Figc. Le istituzioni potranno fornire alla task force della Federcalcio prove e dispositivi, come filmati di droni, già a disposizione per le azioni di sorveglianza.