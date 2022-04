Dopo Dybala, in casa Juve una delle situazioni contrattuali da risolvere è quella legata all'esterno d'attacco Federico Bernardeschi. Il Campione d'Europa è ancora alle prese con il rinnovo del contratto che non arriva e proprio per questo, diverse società starebbero valutando attentamente la situazione. Una di queste è la Lazio di Claudio Lotito che da tempo ha messo nel mirino l'ex Viola. A confermarlo è stata anche la versione odierna de Il Messaggero.