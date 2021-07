Secondo La Gazzetta dello Sport la Lazio sta cercando un difensore centrale e ha acceso i riflettori in casa Juve: nel mirino infatti c'è, pupillo di Sarri e appena rientrato in bianconero dal doppio prestito della scorsa stagione prima al Rennes e poi al Cagliari. Il quotidiano racconta non c'è ancora una trattativa concreta, ma il profilo del classe '94 interessa molto ai biancocelesti che nelle prossime settimane potrebbero fare un tentativo bussando alla porta della Juve.