La Juve resta sempre attiva sul mercato e uno dei ruoli da sistemare è anche la corsia di sinistra. Le posizioni di Alex Sandro e di Pellegrini sono ancora in bilico ed è proprio per questo che sono stati sondati i profili di diversi giocatori. Tra questi, uno di quelli che a più riprese è stato accostato a Madama è quello di Destiny Udogie che, stando a quanto riportato in queste ore da Lalaziosiamonoi, sarebbe stato messo nel mirino anche dalla squadra allenata da Maurizio Sarri.