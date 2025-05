La Lazio batte l'Empoli e si mette al quarto posto. Espulsioni e un goal annullato: quanti episodi

Getty Images

La Lazio conquista tre punti pesantissimi in chiave Champions grazie all’1-0 ottenuto sul campo dell’Empoli. A decidere la gara è un gol lampo di Dia al 1’, bravo a sfruttare un errore difensivo di Viti e battere Vasquez con freddezza.Partita intensa e piena di episodi, con due espulsioni che hanno condizionato l’equilibrio in campo. Al 40’ l’Empoli è rimasto in dieci per la doppia ammonizione di Lorenzo Colombo, mentre al 76’ la Lazio ha perso Hysaj, anche lui espulso per somma di gialli.La squadra di Baroni ha avuto diverse occasioni per chiudere la partita, soprattutto con Castellanos, Pedro e Guendouzi, ma ha peccato di imprecisione sotto porta. Anche l’Empoli ha avuto le sue opportunità, soprattutto con Sambia nel finale, ma Mandas si è fatto trovare pronto.

Un gol annullato a Viti per fuorigioco al 51’ ha acceso ulteriormente una gara combattuta fino all’ultimo.Con questo successo, la Lazio sale momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa del risultato di Bologna-Juventus di questa sera. L’Empoli, invece, resta in zona retrocessione e dovrà lottare fino alla fine per la salvezza.