, ancora una volta la bandiera colombiana sventola sul punto più alto del monumento simbolo di Torino, mentre il capoluogo si tinge di bianco e nero. The Last Dance, potremmo dire, che è metafora di un addio che ad ogni giornata si avvicina sempre più, ma che è racchiusa in quel balletto d’esultanza dopo il gol. Uno dei suoi, marca, inserimento bruciante sul secondo palo e bordata in rete che non ammette respinte.Come nel, quando con una scivolata risolse un Derby che poi diventò svolta della stagione. Come nel, quando pose la sua firma sul largo 4-1 della Juventus contro il Torino. Terzo gol nella stracittadina per un calciatore che così è entrato nella storia del club bianconero, mentre spera, entro la fine della stagione,. Il suo spunto, la sua personalità, la sua pericolosità negli ultimi metri. Certo, in questa stagione è sembrato diverse volte appannato, vittima di un ruolo da stakanovista suo malgrado, vista la scarsità di alternative. Ma una cosa è certa, l’attaccamento alla maglia, alla causa, non è mai mancato.