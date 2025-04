La Juventus Women torna all'Allianz Stadium: la data e l'evento

AFP via Getty Images



Juventus Women-Inter allo Stadium, I biglietti

Dopo la sfida dello scorso ottobre contro lala Juventus ha deciso di aprire ancora le porte dell'Allianz Stadium alla prima squadra femminile. Le bianconere infatti disputerà l'ultima giornata del campionato dinell'impianto che ospita abitualmente la prima squadra maschile della Juventus. La squadra allenata da Max Canzi infatti scenderà in campo allo Stadium il prossimo 10 maggio alle ore 18 contro l'Inter per l'ultima giornata di campionato.Sono già aperte le vendite dei biglietti, il costo del biglietto è di 5€, sono disponibili le tariffe speciali a 1€ per gli abbonati 24-25, gli Juventus Member, i possessori di Juventus Card e gli Under 14. Sono già acquistabili QUI

Juventus Women, le prossime partite

La Juventus Women scenderà in campo domenica alle ore 11.30 allo Stadio Tre Fontane di Roma contro le giallorosse di Alessandro Spugna. Successivamente venerdì 18 aprile alle 17.30 a Biella contro il Milan. Poi saranno ospiti della Fiorentina al Viola Park il weekend del 26 aprile e infine il campionato femminile si concluderà allo Stadium il prossimo 10 maggio per una sfida che ha sempre il fascino speciale. Soprattutto però una sfida in cui in palio potrebbe esserci lo Scudetto.