Una notte storica, un traguardo tanto desiderato che ora è diventato realtà. Laha battuto la squadra albanese delnell’ultimo turno preliminare e si è aggiudicata il passaggio alla fase a gironi della: lì dove si affronteranno le migliori 16 squadre del panorama continentale. Era l’obiettivo dichiarato da inizio stagione, da quandoè stato annunciato a sorpresa per sostituire Rita. Lo scetticismo era rimasto, soprattutto dopo le sconfitte in amichevole contro. L’allenatore italo-australiano, però, ha saputo prima conquistare il gruppo e poi convincere gli addetti ai lavori, prima con il gioco e di conseguenza con i risultati. E questo, raggiunto questa sera, è storico. Come dichiarato dal direttore Stefano: “Abbiamo preso la maturità, adesso andiamo all’Università, da qui in poi è tutta scuola”. Un processo di apprendimento, fondamenta solide, che serviranno per far volare il progetto. Anche qui, l’obiettivo finale è dichiarato da quest’estate: raggiungere le prime 8 posizioni del ranking europeo, oltre a consolidare il dominio in Italia. La strada imboccata è quella giusta, ora bisogna mettere le ali, e quello di stasera è già un buon punto di partenza per provare a sfidare la gravità