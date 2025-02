La Juventus Women rinnova il contratto a Cascarino, infortunata: 'Non vedo l'ora di rientrare'

AFP via Getty Images



Juventus Women: Cascarino rinnova il contratto

Dopo il recente rinnovo di Martina Rosucci, arriva un'altra conferma importante per laha prolungato il suo contratto con il club bianconero fino al 30 giugno. Si tratta del suo primo rinnovo da quando è approdata a Torino nell'estate del 2023, dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain.Un prolungamento speciale non solo per la sua importanza, ma anche per il momento in cui arriva. Cascarino, infatti, sta affrontando con determinazione il percorso di recupero dall’infortunio subito con la Nazionale all’inizio di dicembre 2024. La decisione della Juventus è un chiaro segnale di fiducia nei suoi confronti: un riconoscimento per quanto dimostrato sul campo e un incentivo ulteriore per il futuro.



Le parole di Cascarino

Difensore di grande personalità e qualità tecniche, Estelle si è imposta fin da subito come un punto di riferimento per la squadra. La sua crescita tra la scorsa stagione e quella in corso è stata evidente, grazie anche all’esperienza maturata in patria con Olympique Lione e PSG, e in Inghilterra con il Manchester United. Prima dello stop forzato, ha collezionato 15 presenze stagionali – di cui 9 in campionato e 6 in UEFA Women's Champions League – che si aggiungono alle 27 della stagione precedente.«Sono molto felice di rinnovare il mio contratto con questo Club. Sto attraversando un momento difficile per una giocatrice perché sono in riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio, ma sono molto contenta di poter continuare questa avventura. Non vedo l'ora di tornare in campo per poter dare il massimo».«Penso di essere cresciuta molto come persona e anche come giocatrice penso di aver fatto un passo in avanti ed essere maturata. Credo che tutto questo sia dovuto anche al fatto di essere stata ben supportata, sia dai vari allenatori che ho avuto sia dalle mie compagne di squadra».«In questo momento sta andando tutto piuttosto bene. Sono passati due mesi e mezzo da quando sono stata operata, era inizio dicembre. Il percorso di recupero sta funzionando, sento che mi sto riprendendo passo dopo passo. Chiaramente non è un percorso facile, ma è troppo importante portarlo avanti nel migliore modo possibile. È necessario per permettermi di tornare in campo al massimo della forma».«A breve termine, ovviamente, l'obiettivo per me è dare il massimo per tornare più in forma che mai. Più a lungo termine, invece, l'obiettivo è quello di vincere dei titoli, ho il forte desiderio di vincere dei trofei con questa squadra, il numero più alto possibile. Questi sono i miei obiettivi, non voglio pormi limiti».