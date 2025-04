La Juventus Women Primavera vola in finale scudetto

Getty Images

Ladellacentra l'obiettivo finale. Le bianconere, infatti, hanno pareggiato 0-0 contro ilnella semifinale scudetto, risultato sufficiente per staccare il pass per l'ultimo atto della competizione. Dopo una gara equilibrata e combattuta, le giovani juventine sono riuscite a difendere il vantaggio accumulato grazie alla miglior posizione di classifica, mostrando grande solidità e maturità.Nonostante le occasioni da entrambe le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol nei 90 minuti, ma per la Juventus è bastato il pareggio per proseguire il sogno tricolore. Adesso la testa è già alla finale, in programma martedì, dove le bianconere proveranno a coronare il loro straordinario percorso con la conquista dello scudetto.

Un traguardo importante che conferma l’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile e la crescita costante delle nuove leve del calcio femminile bianconero.