La Juventus Women Primavera va in finale: il commento di Bruzzano

un' ora fa



Le parole di Marco Bruzzone, da Juventus.com:



"Conquistarsi l'ultimo atto della Final Four ha dato valore al nostro cammino in regular season. Sapevamo che l'aspetto emozionale avrebbe inciso e non poco in una gara secca, pur avendo a disposizione due risultati su tre. Parlando con le ragazze ho chiesto di gestire nel migliore dei modi le loro emozioni e di confermare sul campo, una volta in più, il loro valore, come già ampiamente dimostrato nel corso della stagione. Ho chiesto di essere loro stesse e così è stato.



Alle ragazze, ora, chiederò di recuperare nel migliore dei modi le energie fisiche e mentali in vista della sfida di martedì che sarà sicuramente molto dura, a prescindere da chi affronteremo tra Inter e Roma. Sappiamo che in palio ci sarà il titolo, ma non sarà la partita che varrà la stagione. Il percorso straordinario che hanno compiuto vale la stagione, ma sicuramente il nostro obiettivo sarà quello di giocare la finale al meglio delle nostre possibilità".