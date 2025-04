La Juventus Women piega anche le rivalità: applausi e pasillo de honor al Viola Park

Getty Images

L’Arno che scorre placido tra le meraviglie rinascimentali, i profumi della cucina toscana, l’arte che si respira in ogni angolo:è tutto questo e molto di più. Una città che sa accogliere chiunque si lasci rapire dalla sua bellezza. Ma non sempre ha saputo accogliere chi porta addosso – e dentro – i colori bianconeri dellaLa rivalità traè tra le più sentite del panorama calcistico italiano, vissuta con intensità soprattutto in terra toscana. Una rivalità che negli anni ha prodotto cori, striscioni, sfottò e, talvolta, episodi ben oltre il limite. Un’ostilità che si è respirata spesso allo stadio Artemio Franchi e che, recentemente, non è mancata nemmeno nel più giovane e modernoteatro delle sfide tra le squadre femminili e giovanili delle due società.

Eppure, proprio da lì, arriva oggi un segnale diverso. La, fresca vincitrice dello scudetto, ha giocato a Firenze e prima del fischio d’inizio ha ricevuto un omaggio raro e con un significato potente. Le giocatrici della, schierate ai lati del bordocampo, hanno accolto le avversarie con un applauso e si sono complimentate per il tricolore appena conquistato.Un gesto che supera le barriere della rivalità, che parla di sportività, rispetto e cultura sportiva. Un gesto che merita un plauso sincero alla società viola, capace di mettere da parte la tensione della rivalità per celebrare il valore dell’avversario.E non è un caso che accada con protagonista lache continua a distinguersi non solo per i risultati in campo, ma anche per riscrivere costantemente le regole del gioco. Una bella pagina di calcio, quella scritta a Firenze.