Oltre la gioia, la festa, la soddisfazione, l’orgoglio e la consapevolezza: c’è stato un altro filo che ha legato insieme il post partita della, dopo lo storico pareggio in, a Kingsmeadow, casa delvice campione d’Europa.. Adesso, però, la squadra chiede uno sforzo anche a chi la segue e la sostiene: riempire lo Stadium, giovedì 16 dicembre, quando si giocherà la gara decisiva per la qualificazione ai quarti, contro il Servette. Perché la Juventus Women è riuscita a ribaltare il tavolo, e prendere il destino nelle proprie mani, senza dover contare sulle altre. Un destino che pesa, ma che può diventare leggero come piuma, se condiviso tra migliaia di mani.. Un appello di contiana memoria, quando il tecnico leccese voleva che l’impianto diventasse una bolgia, il proverbiale dodicesimo uomo in campo, in questo caso donna. Un appello arrivato dalla voce, in conferenza stampa, di Joe, che ha anche scherzato: “Se qualcuno è impossibilitato a venire a Torino, chiederò al presidente di mettere più pullman a disposizione”. Martinaha aggiunto: “L’invito a chi ci segue, ma soprattutto a chi non lo fa, è quello di venire a vederci”. A loro si è aggiunta, attraverso i social del club, la migliore in campo nella serata di Kingsmeadow, PaulineUn appello urlato a gran voce, per andare a conquistarsi una qualificazione storica e per far fare un ulteriore passo in avanti a tutto il movimento femminile italiano.