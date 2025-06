AFP via Getty Images

La Juventus vuole trattenere Francisco Conceicao?

un' ora fa



Francisco Conceicao sta convincendo il suo tecnico Igor Tudor ed anche la dirigenza della Juventus. L'idea infatti al momento sembra essere quella di trattenere l'esterno portoghese a Torino. Tuttavia il Porto ha una clausola da 30 milioni per cederlo. Stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, la volontà della dirigenza bianconera sarebbe quella di provare a trattare con il club portoghese detentore del cartellino dell'esterno per abbassare leggermente la cifra per l'acquisto definitivo di Conceicao. Si lavora.