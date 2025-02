La Juventus vuole tenere Kolo Muani: il piano di Giuntoli e l'offerta per il PSG

AFP via Getty Images

Tutti pazzi per. E non poteva che essere altrimenti, in casa, dopo l'impatto devastante che l'attaccante francese ha avuto sul pianeta bianconero. Il classe 1998, arrivato in prestito secco e onerso dal PSG ha fatto subito breccia nel cuore del popolo zebrato. E lo ha fatto a modo suo, ovvero a suon di goal.Rete al debutto contro il Napoli e poi due doppietta consecutive - e soprattutto decisive - contro Empoli e Como. A stretto giro di posta è arrivato anche il debutto in Champions con la Vecchia Signora, ma non il primo centro europeo. Un dettaglio puramente marginale al netto di un feeling totale e ormai reciproco tra le parti in causa.

Quando scade il prestito di Kolo Muani

Il piano di Giuntoli

Le parole di Giuntoli prima di Juve-PSV



I numeri di Kolo Muani alla Juventus

4 presenze

4 volte titolare

5 goal

0 assist

339 minuti giocati

Ed è proprio per questo motivo che la Juventus, capitanata dal Football Director Cristiano Giuntoli, sogna di poter dare maggiore continuità al rapporto, facendo in modo che Kolo Muani possa diventare a tutti gli effetti un calciatore sul quale Thiago Motta possa puntare e architettare il proprio progetto tecnico anche nelle prossime stagioni.La Juventus ha ingaggiato Kolo Muani con la formula del prestito secco e oneroso. L'attaccante francese rimarrà all'ombra della Mole fino al 30 giugno 2025, ovvero al termine dell'attuale stagione e poi farà rientro alla base PSG, dove non occupa un posto prioritario all'interno delle gerarchie di Luis Enrique.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, al termine della stagione 2024/25, Giuntoli sarebbe pronto a sedersi al tavolo con il PSG per imbastire da zero una trattativa che possa consentire alla Juventus di mettere le mani sull'attaccante francese. Il Football Director bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto - da esercitare nell'estate del 2026 - fissato a 40-45 milioni di euro.A pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-PSV, Cristiano Giuntoli ha ribadito a Sky le intenzioni del club bianconero proprio a proposito del futuro di Kolo Muani:"I rapporti tra i club sono ottimi, abbiamo fatto un lavoro normale nel periodo lontano dal mercato perché c'era preoccupazione su Milik. Abbiamo bruciato le tante concorrenti e c'è volontà di proseguire, c'è l'accordo di rivedersi a fine anno per continuare con lui".Kolo Muani, da quando veste la maglia della Juve, ha disputato quattro partite ufficiali tra Serie A e Champions League, giocando sempre con una maglia da titolare e segnando 5 goal, tutti sul palcoscenico del campionato italiano.