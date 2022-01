20









La notizia della serata arriva dalla Gazzetta dello Sport: la Juventus vuole Dusan Vlahovic già in questa sessione di mercato e ha avanzato una nuova offerta alla Fiorentina, con Commisso che potrebbe cambiare idea per paura che tra cinque mesi le offerte per il giocatore - in scadenza nel 2023 - possano non soddisfare. L'assalto dei bianconeri sarebbe motivato dalla volontà di assicurarsi subito l'attaccante serbo, vista la concorrenza degli altri top club europei, e di rispondere all'Inter che non smette di tentare Dybala e che è in pole per Scamacca.



VIA KULUSEVSKI? - L'asso nella manica di Cherubini sarebbe Dejan Kulusevski, contropartita tecnica che piace e non poco a Italiano. La Juventus dunque, sempre secondo Gazzetta, è pronta a offrire il cartellino dello svedese valutandolo 35 milioni, più altri 35, per arrivare ai 70 chiesti dai viola. Ci sarebbe stato anche un incontro tra il ds bianconero e l'agente di Vlahovic: quest'ultimo avrebbe confermato la disponibilità di trasferirsi sotto la Mole. L'eventuale buon esito della trattativa Vlahovic potrebbe anche liberare Morata e alleggerire la Juventus dello stipendio dello spagnolo, bloccato da Allegri per mancanza di alternative, il discorso cambierebbe con l'arrivo dell'attaccante serbo.