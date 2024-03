Nella giornata in cui la ha ricevuto il via libera dalla Consob per pubblicare il prospetto informativo riguardante l'aumento di capitale da 200 milioni di euro , il titolo del club bianconero ha registrato un notevole aumento in Borsa. L'operazione ha già visto Exor versare 127 milioni di euro. La holding si è impegnata a sottoscrivere anche eventuali nuove azioni fino a un totale di circa 72 milioni di euro. Il titolo della Juventus è salito del 5,28% a Piazza Affari, raggiungendo 2,7530 euro per azione, segnando una ripresa rispetto ai minimi precedenti. La capitalizzazione di mercato supera i 690 milioni di euro.