La Juventus vola in Borsa: +10%, i motivi

Getty Images

I motivi



Prosegue il momento positivo della Juventus anche fuori dal campo: il titolo bianconero ha registrato un’altra giornata in forte rialzo a Piazza Affari, chiudendo con un +10% che conferma il trend rialzista degli ultimi giorni. Il titolo ha superato quota 3,45 euro, il massimo da dicembre 2021, con un incremento complessivo del 28% nell’ultima settimana e del 17% rispetto alla chiusura del 30 dicembre scorso.

Come sottolinea Calcio e Finanza, a trainare l'entusiasmo degli investitori è l’annuncio dell’accordo di doppia sponsorizzazione che vedrà Jeep e Visit Detroit affiancare la Juventus fino al 2028. Un'intesa che porterà nelle casse del club tra i 28 e i 30 milioni di euro a stagione. In particolare, l’ingresso di Visit Detroit introduce un modello di sponsorizzazione innovativo, con bonus variabili legati alle performance commerciali del partner, applicabile però solo alle competizioni nazionali per via dei regolamenti UEFA e FIFA.

A livello sportivo, la squadra guidata da Igor Tudor è pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, trovandosi attualmente al quarto posto con un calendario favorevole rispetto alle dirette concorrenti. Un traguardo fondamentale non solo per il prestigio, ma anche per gli introiti potenziali: la partecipazione alla Champions e al Mondiale per Club FIFA di quest’estate potrebbero garantire decine di milioni in premi e diritti TV.Infine, Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann – ha già mostrato il proprio supporto, versando 15 milioni di euro nelle scorse settimane e dichiarandosi pronta a un’ulteriore iniezione di liquidità fino al 10% della capitalizzazione di mercato. Un segnale di solidità che rafforza la fiducia degli investitori, con la Juventus che ora vale in Borsa oltre 1,3 miliardi di euro.