La Juventus vola con i subentrati: bianconeri terzi in Serie A per i goal dalla panchina

AFP or licensors

Lunedì sera, all'Allianz Stadium, è toccato a Teun Koopmeiners, arricchire una particolare statistica che proietta la Juventus ai vertici della Serie A. L'olandese, infatti, è entrato in campo a mezz'ora dalla fine e a otto minuti dal novantesimo ha trovato l'inserimento vincente per chiudere la partita con il piazzato valso il definitivo 2-0.Un goal dalla panchina, come si suol dire, a confermare un trend importante. La Juventus, infatti, è una delle squadre che hanno segnato di più in questa stagione in Serie A grazie ai giocatori subentrati a gara in corso.

I goal dalla panchina: Juventus terza in A

Con quello realizzato da Koopmeiners contro il Verona, le reti bianconere dalla panchina sono diventate 8, le stesse di Torino e Roma. Meglio hanno saputo fare soltanto l’Atalanta di Gasperini a 9, e la Lazio di Baroni, quota 16.