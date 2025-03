La Juventus vince, sorpassa la Lazio e va a -6 dall'Inter: come cambia la classifica tra corsa Scudetto e Champions

2025 Getty Images

Lae ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato dopo i successi con Empoli, Como, Inter e Cagliari. Tre punti fondamentali per la squadra di Thiago Motta, prima di tutto in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Una striscia di risultati che ha permesso in queste settimane ai bianconeri di risalire la classifica ed avere tutto nelle proprie mani per l'obiettivo di arrivare tra i primi quattro posti. Basta il goal di Khephren Thuram nel secondo tempo per conquistare la vittoria in un match dominato fin dall'inizio e che la Juve avrebbe potuto e dovuto sbloccare e chiudere molto prima.



Corsa Champions: la situazione in classifica

4° Juventus: 52 punti

5° Lazio: 50 punti

6° Bologna: 47 punti

7° Fiorentina: 45 punti

Corsa scudetto: la situazione in classifica

Con questo successo, la Juventus ritorna al quarto posto superando la Lazio che aveva vinto contro il Milan a San Siro e rispondendo anche ai successi di Fiorentina e Bologna.La Juventus torna quarta in classifica, dietro ad inseguire Lazio, Bologna e Fiorentina, con Roma e Milan distaccate.In palio però per la Juventus c'era anche qualcosa in più, ovvero la possibilità di avvicinarsi alla vetta della classifica dopo i risultati dell'ultima giornata che hanno sorriso in tal senso. Le prime tre in classifica, Inter, Napoli ed Atalanta hanno infatti pareggiato. A undici giornate dal termine la Juve è a meno sei dal primo posto.In poche settimane la Juventus è passata da essere distante di sedici punti dal primo posto ad una distanza di soli sei punti. Nel prossimo week end ci sarà la sfida sempre all'Allianz Stadium contro l'Atalanta.1° Inter: 58 punti2° Napoli: 57 punti3° Atalanta: 55 punti4° Juventus: 52 punti