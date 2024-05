La Juventus vince la Coppa Italia battendo 1-0 l'Atalanta in finale. Il gol decisivo è di Dusan Vlahovic. E' la quindicesima Coppa Italia nella storia bianconera, che è per distacco il club italiano che vanta più vittorie in questa competizione. L'ultimo successo risaliva al 2021 quando c'era Andrea Pirlo in panchina. Questo il messaggio del club sui social per festeggiare la vittoria della Juventus.