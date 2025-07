La Juventus valuta Pubill: quanto costa e chi può sostituire

AFP via Getty Images

La Juventus deve rinforzarsi sul mercato con alcuni acquisti mirati per ricoprire diversi reparti. I bianconeri hanno chiuso fin qui un arrivo, quello di Jonathan David, ma dovrà concludere ancora molte trattative, in entrata e in uscita. Oggi è il giorno di Conceiçao , infatti domani la clausola che lo lega al Porto, una cifra molto importante.Inoltre la Juve sta lavorando con lo Sporting per una possibile cessione diper una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni. Proprio per questo, però, Comolli sarebbe alla ricerca di un profilo sugli esterni, infatti il riscatto die l'eventuale acquisto di Sancho potrebbero non bastare. La Juventus, dunque, valuta diversi nomi per rinforzare la fascia.

Tra questi, secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è anche, finito nel mirino dell'Atalanta nella scorsa estate e del Milan in questa. Il terzino classe 2002 gioca nell'Almeria e piace anche al Wolverhampton, e il club spagnolo, una cifra contenuta ma simile a quella della richiesta per Alberto Costa. La Juve resta vigile sul mercato, anche e soprattutto sugli esterni.