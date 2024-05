DaA meno di due mesi di distanza dall'ultima trasferta in terra transalpina, due squadre bianconere – l'Under 15 di Marcello Benesperi in rappresentanza del nostro Settore Giovanile e l'Under 14 di Andrea De Martini in rappresentanza della nostra Attività di Base – hanno vissuto una bellissima esperienza in Francia e nello specifico a Poissy, a trenta chilometri da Parigi, per confrontarsi in amichevole con i rispettivi pari età del PSG presso il centro sportivo del club francese.È stata un'esperienza formativa in tutto e per tutto per i nostri giovani bianconeri che sono stati protagonisti di confronti intensi e positivi. È stata una validissima opportunità di confronto per le nostre squadre e per i nostri allenatori che hanno avuto la possibilità di misurarsi all'estero in gare estremamente impegnative, pur trattandosi di amichevoli.È stata un'altra tappa importante nel percorso di crescita di questi ragazzi che hanno avuto la possibilità di passare due giorni insieme, condividendo emozioni e sensazioni di questa avventura.Le due gare disputate si sono concluse con un pareggio a reti inviolate per l'Under 15 e con una vittoria per 0-3 per l'Under 14 grazie alle reti di Rolando, Mosso e Scarnato.