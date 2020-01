Dopo l’acquisto di Brunori, Pecchia e il suo staff sono a pronti ad accogliere un nuovo innesto. Si sta parlando di Wesley, esterno classe 2000. Un altro giovane che la Juventus aveva già testato nella passata primavera quando era stato a Vinovo in prova perchè aveva il tesserino da extracomunitario. Ora potrà essere a tutti gli effetti un nuovo acquisto e una nuova pedina in più sulla corsia laterale per Pecchia.