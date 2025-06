La Juventus Under 16 vola grazie a Demichelis, il 'nuovo Bonucci': il suo profilo

Chi è Emanuele Demichelis

Grazie alla vittoria di ieri contro la Roma, laè a un passo dal sogno dello scudetto di categoria. Un solo ostacolo separa i giovani bianconeri dal titolo: l'Empoli, che ha eliminato l’Inter nell’altra semifinale. Guidati da Andrea Grauso, i ragazzi della Juve stanno concludendo una stagione straordinaria, costruita su una delle difese più solide dell’intero panorama giovanile. Al centro di questo muro difensivo c’è un nome che a Torino già circola con grande attenzione:

Il 'nuovo Bonucci'?

L'idea della Juventus

Difensore centrale classe 2009, Demichelis unisce doti fisiche, intelligenza tattica e qualità tecniche non comuni per la sua età. Il piede destro è il suo punto forte, e lo utilizza con sicurezza anche in fase di impostazione. Capitano o vice-capitano nelle formazioni giovanili in cui ha giocato, è spesso affiancato da Rocchetti in una retroguardia compatta, ma non disdegna nemmeno il ruolo di terzino, interpretato con ordine e senso della posizione.Per caratteristiche e stile, ricorda un giovaneagli esordi con la maglia della Juve. Se in difesa è un pilastro, Demichelis ha dimostrato anche una certa propensione al goal. Dopo 18 presenze e una rete in stagione, nei playoff è stato decisivo: ha segnato sia nei quarti di finale contro il Genoa, sia nella vittoria per 3-1 sulla Roma in semifinale (a segno anche Rigo e Santa Maria), regalando alla sua squadra l’accesso alla finalissima.La Juventus crede fortemente nel suo potenziale. Non a caso, Demichelis ha già avuto esperienze internazionali nei principali tornei giovanili, come la Portimao International Cup e le competizioni Adidas con Real Madrid e Bayern Monaco. Già sotto contratto con il marchio delle tre strisce, la Juve ha voluto mettere le cose in chiaro: in questa stagione gli ha fatto firmare il. Un segnale forte, per un talento che è anche nel radar delle Nazionali giovanili italiane.Ora non resta che scrivere l’ultima pagina di una stagione indimenticabile: la finale Scudetto. Il sogno è lì, a portata di mano. E per Demichelis, potrebbe essere solo il primo di tanti trionfi.