La Juventus Under 16 va in finale scudetto: battuta la Roma

Getty Images

La Juventus Under 16 si è qualificata per la finale del campionato di categoria grazie al successo per 3-1 ottenuto contro la Roma nel match disputato a Vinovo. Una prestazione solida e concreta da parte dei giovani bianconeri, che hanno costruito la vittoria dimostrando attenzione tattica, buona organizzazione e soprattutto grande qualità.Le reti della Juventus portano le firme di Demichelis, Santa Maria e Rigo, che hanno capitalizzato al meglio le occasioni create nell’arco della partita. Nonostante il tentativo di reazione da parte dei giallorossi, la formazione di casa ha mantenuto il controllo del gioco, gestendo il vantaggio con ordine.

Con questo risultato, la squadra bianconera conquista l’accesso alla finale scudetto Under 16, dove affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Empoli e Inter.Per la Juventus, si tratta di un traguardo importante che conferma il valore del settore giovanile e il lavoro svolto nel corso della stagione. La finale sarà l’occasione per chiudere al meglio l’annata e cercare di conquistare il titolo nazionale di categoria.