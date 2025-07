La Juventus torna su Rashford? La valutazione del Manchester United

Lacontinua a lavorare per rinforzare l'attacco. Da settimane vanno avanti i contatti con ilche si avvicina sempre i più al club bianconero. Nei discorsi con i Red Devils, è uscito anche il nome diattaccante che già in passato era stato nella lista della Juventus.Tra i vari sondaggi, la Juventus ne è stato fatto anche uno per Rashford, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Il classe 1997 ha una valutazione più alta rispetto ad esempio a Sancho (intorno ai 50 milioni) e il contratto in scadenza nel 2028. Un’operazione più onerosa e quindi più difficile, almeno sulla carta,da portare a termine. La Juventus, si legge, in questi giorni valuterà se alzare l’offerta e affondare il colpo, ma nel frattempo dovrà lavorare sull’uscita di Nico Gonzalez, indispensabile per completare il quadro. Tutto questo perché Dusan Vlahovic vuole restare e blocca il mercato bianconero.

Nell'ultima stagione Rashord ha passato metà anno all'Aston Villa in prestito ed ora rientrerà allo United. Difficilmente però rimarrà a Manchester e su di lui c'è il Barcellona che lo ha messo come uno degli obiettivi.