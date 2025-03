La Juventus torna su Comuzzo? La situazione

Secondo quanto riportato da La Repubblica,continuano a seguire con interesse Pietro. Il difensore dellaera stato molto vicino al trasferimento alla squadra di Antoniogià durante la sessione di mercato di gennaio, ma l'affare non si è concretizzato.La Fiorentina, consapevole dell'interesse di due grandi club come, spera di scatenare un'asta che possa aumentare il valore del cartellino del giocatore. La valutazione iniziale di Comuzzo si aggira tra i, ma una competizione tra le due squadre potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo.

Con il mercato estivo ormai alle porte, la situazione potrebbe evolversi rapidamente. La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo e vede in Comuzzo un profilo interessante per il futuro, mentre il Napoli vuole potenziare la rosa con giocatori di prospettiva. Sarà fondamentale capire le mosse della Fiorentina e la volontà del giocatore nei prossimi mesi per determinare il suo futuro.