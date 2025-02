La Juventus torna su Adeyemi? Il retroscena di mercato

AFP via Getty Images

Adeyemi Juve, la situazione

Durante la trasmissione Twitch "Viva El Futbol", il noto esperto di mercato Fabrizioha rivelato un interessante retroscena riguardante Karim. L'esterno delè stato protagonista di una trattativa avviata nel mercato di gennaio, che lo avrebbe potuto portare in Serie A.Secondo Romano, Adeyemi è stato molto vicino al Napoli. L'operazione tra i due club era praticamente definita, ma il giocatore ha scelto di rimanere in Germania, rifiutando il trasferimento. Una decisione che ha cambiato le dinamiche del mercato, aprendo nuove opportunità per altre squadre interessate al talento tedesco.

Adeyemi, i numeri

Presenze: 20

Gol: 5

Assist: 4

Minuti giocati: 1.500

Tra queste, la Juventus si è subito mossa per sondare il terreno. Dopo il mancato accordo con il Napoli, il club bianconero ha avviato contatti per giugno, approfittando anche del recente cambio di agenti da parte del giocatore. La Juve, alla ricerca di rinforzi sulle fasce, segue da tempo Adeyemi e potrebbe tentare un nuovo assalto nella prossima sessione di mercato.Il futuro dell'esterno del Borussia Dortmund resta dunque incerto. Se a gennaio il trasferimento non si è concretizzato, l'interesse della Juventus potrebbe riaccendersi in estate. Con il calciomercato sempre imprevedibile, non resta che attendere per capire quale sarà la prossima destinazione di Adeyemi.In questa stagione, Adeyemi ha collezionato i seguenti numeri con il Borussia Dortmund: