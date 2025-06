La Juventus torna in campo verso il Mondiale per Club: su cosa ha lavorato Tudor

Getty Images

È il primo giorno della Juventus verso il Mondiale per Club. I bianconeri sono tornati alla Continassa dopo una settimana di riposo, nella quale ci sono state tante novità sulla squadra e non solo. Ieri è stato ufficializzato l'arrivo dicome nuovo direttore generale, oltre alla definizione del nuovo ruolo di, che sarà Director of Football Strategy.Passando al campo, invece, Tudor ha potuto contare su una rosa ridotta, dato che diversi giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali. C'erano diversi ragazzi della, ma non solo: oggi è tornato anche, che dopo l'anno in prestitogiocherà con la Juventus al Mondiale per Club.

Da Juventus.com, il report sull'allenamento dei bianconeri:Venendo al lavoro svolto, in questa prima sessione la squadra si è focalizzata sul lavoro atletico prima di terminare la seduta con una partitella. Per domani l'appuntamento è fissato al mattino.