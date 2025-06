La Juventus torna alla carica per Osimhen? Le ultime

Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe valutando la possibilità di fare un tentativo per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, rientrato al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, è tornato al centro delle dinamiche di mercato e potrebbe diventare un obiettivo concreto per il club bianconero.L’interesse della Juventus nasce anche dal cambio di dirigenza, che potrebbe portare a nuove strategie e profili da seguire per rinforzare il reparto offensivo. Sebbene la clausola rescissoria del giocatore, fissata a 75 milioni di euro, sia valida solo per club esteri, il club torinese sarebbe pronto a sondare la situazione per capire margini di manovra.

Sempre secondo Sky Sport, su Osimhen ci sarebbero già alcune società di Premier League interessate, oltre al Galatasaray che vorrebbe trattenerlo dopo l’esperienza positiva in prestito. La Juventus, pur consapevole della concorrenza e delle difficoltà economiche dell’operazione, non esclude un tentativo nelle prossime settimane.L’ingaggio elevato e le richieste del Napoli restano ostacoli significativi, ma Osimhen rappresenterebbe un rinforzo di assoluto livello per l’attacco bianconero. La situazione resta da monitorare, con la Juventus attenta a ogni possibile evoluzione.