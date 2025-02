La reazione non 'giustifica' l'inizio shock: Thiago Motta si può davvero accontentare di questa Juventus?

AFP or licensors

Si, la reazione, la vittoria, i tre punti - fondamentali -, i quattro goal e la festa finale. Tutto giusto, tutto vero.Una vittoria non si butta mai, soprattutto se è una rarità, e diciamolo, negli ultimi mesi purtroppo per i bianconeri sono davvero poche. Però non può bastare, soprattutto perché manca ancora quasi metà stagione, c'è una qualificazione in Champions da conquistare e un playoff da superare. Ecco perché Thiago Motta non può essere soddisfatto e accontentarsi dei tre punti.

Juventus-Empoli, l'inizio shock e la reazione

Giusto allora concentrarsi sull'inizio, su quei primi minuti in cui tutti si aspettavano la reazione della Juve dopo una delle peggiori partite dell'anno (con il Benfica) e la dolorosa sconfitta con il Napoli. E invece, eccolo, lo scenario peggiore.i. Partenza shock e squadra totalmente in confusione mentale. Errori inspiegabili e rischio concreto dello 0-2. Questo è ciò che Thiago Motta non può accettare dalla propria squadra. Una partenza così, in una partita che non vincerla avrebbe creato un disastro probabilmente non recuperabile da ogni punto di vista. Ma come è possibile allora che sia successso? Ecco, a questo dovrà dare una spiegazione l'allenatore.E poi la reazione, all'inizio individuale e non certo organica, nè organizzata, poi invece di squadra, nel secondo tempo.ancora, perché con la panchina che aveva a disposizione, già stavano piovendo le critiche sul perché non mettere subito il doppio attaccante o Conceicao. Ha avuto ragione lui questa volta, proprio quando stava per farlo il cambio. E' apparso Kolo Muani, che a differenza di tutti i suoi compagni, non ha nessun "demone" da superare e può giocare ibero, privo di quei pensieri che occupano la mente dei giocatori bianconeri per le difficoltà degli ultimi mesi. Nel momento più difficile la Juve non è crollatai dubbi c'erano, ed erano legittimi.