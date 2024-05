Manca poco al calcio d'inizio della finale di Coppa Italia che vedrà contrapporsi allo stadio Olimpico di Roma la Juventus e l'Atalanta. La Vecchia Signora tramite i propri account social ha voluto ricordare con un video tutti i capitani bianconeri che hanno sollevato la Coppa Italia negli anni. Per suonare la carica a capitan Danilo e compagni che alle ore 21 scenderanno in campo per giocarsi ancora una volta il trofeo. Di seguito il video: