Everything will be

”. È questa la ‘motivazione del lunedì’ lanciata dalla Juventus sul suo profilo Twitter, in un momento in cui tutti, qualsiasi persona di qualsiasi classe sociale, è chiamata a fare uno sforzo e a credere che, alla fine, tutto andrà per il verso giusto. Il tutto accompagno dalla foto di, forse la figura che incarna al meglio questo spirito. Infatti, poco prima che tutto lo sport si fermasse a causa del coronavirus, il capitano era rientrato dalla rottura del crociato che lo aveva tenuto fuori gioco da settembre. Uno che, all’età di 35 anni, il verbo ‘mollare’ non sa neanche cosa voglia dire.