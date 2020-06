Classe, tecnica, carisma e leadership



Il meglio di @bonucci_leo19 finora in questa stagione! pic.twitter.com/Gsv9fBafTX — JuventusFC (@juventusfc) June 3, 2020

La Juventus incensa Leonardo Bonucci sui social. Il club bianconero ha condiviso un video su Twitter in cui sono raccolte le migliori giocate del difensore bianconero. "Classe, tecnica, carisma e leadership. Il meglio discrive il club bianconero che ricorda gol, chiusure e giocate del numero 19 bianconero. Mai così leader come in questa stagione.