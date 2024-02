Quella di questa sera sarà una gara cruciale per la Juventus, che deve necessariamente fare 3 punti dopo le battute d'arresto avvenute contro Empoli e Inter. Ma contro i friulani sarà anche la grande occasione per guardare da vicino uno degli oggetti dei desideri per il prossimo mercato dei bianconeri. Il profilo in questione è quello di Lazar Samardzic, che sembra destinato a passare alla Juve nella prossima stagione. C'è da registrare una piccola curiosità a tal proposito, perchè come immortalato dalle telecamere di DAZN, Giuntoli, Manna e Balzaretti sono stati pizzicati dalle telecamere in un fitto dialogo intrattenutosi a borodcampo. Ovviamente, non sappiamo di cosa stavano parlando, ma non si esclude che si possa essere arrivati anche a questo argomento.