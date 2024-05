Lastesa da…. Non stiamo parlando di Fabio, in questo caso, ma di Lorenzo, figlio dell'ex dirigente bianconero, che ieri ha segnato una doppietta con lacontribuendo alla vittoria della sua squadra per 3 a 1 contro i pari età della Juve nell'andata dei quarti di finale dei Playoff di categoria. Il ragazzo è stato un vero trascinatore, fissando il risultato sul 2-0 già nel primo tempo con i suoi gol. I bianconeri hanno accorciato al 62' con Demba Samb, ma a un quarto d'ora dalla fine Forte ha chiuso la gara sul 3-1. Domenica prossima il ritorno a Vinovo.