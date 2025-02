La Juventus sta bene fisicamente: i dati contro l'Inter lo dimostrano, che differenza

AFP via Getty Images

Juventus in crescita di condizione fisica: i dati contro l'Inter

Nonostante laavesse giocato in Champions durante la settimana, la squadra diè apparsa stare molto meglio delldal punto di vista atletico. I bianconeri dopo un primo tempo difficile nella ripresa hanno alzato il ritmo e il pressing mettendo in difficoltà la squadra di Inzaghi. E i dati della partita dimostrano proprio come la Juve abbia corso di più dell'Inter e soprattutto lo abbia fatto in maniera diversa, con più sprint che sono stati decisivi per la vittoria.

La Juventus ha percorso 119,5 chilometri macinando assai più campo dell’Inter, ferma a 116,4. Il record individuale in partita, come riporta il Corriere dello Sport, appartiene aSopra i dodici chilometri anche Koopmeiners mentre Pavard (10,6) e Dumfries (10,5) hanno comunque totalizzato meno di Veiga, Weah (10,9) e Nico Gonzalez (10,8).Ma c'è un'altra differenza. La Juve, si legge, ha coperto i suoi 119 chilometri con una quota significativa (3,5) di sprint. L’Inter, alla voce “scatti alla massima velocità”, ha toccato quota 2,9. A marcare questa distanza gli allunghi di Conceiçao, Weah, Kolo Muani e Nico Gonzalez che hanno fatto la differenza. La Juve sta cominciando a mettere in fila i risultati perché sta meglio, ha recuperato l’organico quasi al completo (mancavano solo Douglas Luiz e Kalulu), ha cominciato a correre mentre l'Inter sembrava piantata, conclude il Corriere.