La Juventus si prepara verso il Manchester City: su cosa ha lavorato Tudor

AFP via Getty Images

La Juventus continua a prepararsi verso la prossima gara del Mondiale per Club. I bianconeri affronteranno ilnell'ultima giornata della fase a gironi, e sarà uno scontro decisivo per decretare chi si prenderàAl momento, le due squadre sono a pari punti con la stessa differenza reti, ma i bianconeri hanno segnato una rete in più.In base al posizionamento, la Juventus affronterà una traI bianconeri stanno proseguendo la preparazione in Florida, e giocheranno a Orlando il match contro il Manchester City.

Da Juventus.com, il report dell'allenamento di oggi:Nella mattinata americana la squadra diretta da Igor Tudor si è concentrata sul lavoro atletico, passando poi a quello in palestra.Domani è giorno di vigilia: la Juventus si allenerà al mattino.