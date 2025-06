La Juventus si prepara al Mondiale per Club: su cosa ha lavorato oggi Tudor

Getty Images

Nel giorno della presentazione di Damien Comolli in conferenza stampa, la Juventus è tornata in campo. I bianconer si sono allenati verso il Mondiale per Club, con la partenza per gli Stati Uniti sempre più vicina. La squadra di Tudor esordirà contro l'Al Ain alle ore 3.00 della notte italiana tra il 18 e il 19 giugno.



Di seguito, da Juventus.com, il report dell'allenamento odierno dei bianconeri.



Nella sessione odierna il gruppo si è focalizzato inizialmente sul lavoro atletico per proseguire, poi, con una serie di partitelle a tema. Domani l'appuntamento è ancora una volta fissato al pomeriggio.