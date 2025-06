La Juventus si avvicina alla gara con il Real Madrid: il report dell'allenamento

La Juventus punta a riscattare al più presto la brutta sconfitta contro il Manchester City. I bianconeri affronteranno ilagli ottavi di finale del Mondiale per Club, con l'obiettivo di arrivare più in fondo possibile nella competizione, come dichiarato da Tudor fin dall'inizio.Proprio per questo il croato dovrà lavorare su diversi aspetti che non hanno funzionato, a cominciare dalla difesa: l'assenza di Savona, che verrà rivalutato tra un mese, costringerà inevitabilmente l'allenatore a ridisegnare la rosa per la prossima gara. Nel frattempo, la Juventus è tornata in campo

Di seguito, da Juventus.com, il report dell'allenamento odierno:"Reduce dalla giornata di riposo, la squadra si è allenata in mattinata concentrandosi sul lavoro tattico in preparazione della partita.Domani, lunedì 30 giugno, è giornata di vigilia: la Juventus tornerà in campo al mattino, prima della partenza per Miami".