La Juventus si aggrappa a Yildiz. E il 4 maggio a Bologna...

Cosa succede il 4 maggio per Yildiz

Lasi aggrappa aper la sua corsa al quarto posto, complicatasi terribilmente a seguito della sconfitta di mercoledì sul campo del Parma. Il giovane attaccante turco, autore già di due goal dall'arrivo in panchina di Igor Tudor, è pronto a riprendersi un posto da titolare nel match di domani contro il Monza, dopo essere stato costretto a sedersi in panchina allo stadio Tardini per via della botta alla coscia rimediata nei giorni precedenti e non completamente smaltita.Yildiz, con tutta probabilità, sarà poi protagonista anche nel primo spareggio per l’Europa che conta, quello contro il Bologna che cadrà il: un giorno speciale per lui, che proprio quella domenica festeggerà il suo ventesimo compleanno. Solonella storia bianconera ha tagliato prima di lui il traguardo delle; con il Mondiale per Club in programma a giugno, poi, sempre il classe 2005 diventerà il più giovane in assoluto nella storia della Juve ad aver giocato almeno 80 gare. Nel continente sono in tanti ad aver acceso i riflettori su di lui, che però ha già dichiarato di voler restare in bianconero. Un desiderio realizzabile solo con la qualificazione in Champions League, per cui il suo contributo può rivelarsi decisivo.