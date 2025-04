La Juventus segue Bernabé: sarà l'osservato speciale a Parma

Parma-Juventus, Bernabé osservato speciale

La grande prestazione all'Allianz Stadium

La situazione

La bravura dela sfruttare i calci piazzati, la pericolosità dima anche il grande talento di: di modi per impensierire lala squadra di Chivu ne ha più di uno. Questa mattina i bianconeri sono ripartiti per Parma e insieme alla squadra era presente anche il presidente Gianluca Ferrero. Allo Stadio Ennio Tardini (calcio d'inizio alle 18:30) ci sarà il supporto del club insomma, compresa la dirigenza, che avrà gli occhi su alcuni giocatori in particolare.Parma-Juventus sarà infatti l'occasione per rivedere da vicino alcuni dei maggiori talenti tra le fila avversarie. Ed oltre a Giovanni Leoni Lo spagnolo è seguito infatti dalla Juventus (e non solo). Normale che un club come la Juve sia sempre attenta ai talenti in giro per l'Italia e Bernabé ha dimostrato in questa stagione di poter fare bene anche in Serie A e non solo in B.dove il Parma fermò i bianconeri pareggiando 2-2. Lo spagnolo fu autore di una grande prestazione mettendo in sera difficoltà il centrocampo bianconero. Spera di ripetersi quest'oggi quando sarà regolarmente in campo dal primo minuto e troverà davanti a sé la coppia Locatelli-Thuram.Lo scouting bianconero in azione,A centrocampo la Juventus sarà comunque chiamata a fare qualcosa in estate considerando che Fagioli non è stato sostituito a gennaio e il futuro di Douglas Luiz è in bilico.